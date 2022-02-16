Глава Адыгеи посетил обновленные детские школы искусств в республике

Мурат Кумпилов посетил обновленные детские школы искусств Фото: instagram.com/muratkumpilov/

Глава Адыгеи посетил обновленные детские школы искусств. В Дондуковской ДШИ и учреждении в Гиагинском районе ранее завершили ремонт. О визите Мурат Кумпилов сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Так, в школах искусств проведен капремонт и закуплены музыкальные инструменты, мебель, интерактивное оборудование. На территории Дондуковской ДШИ продолжают строительство летнего концертного зала.

- Дети и учителя довольны новой обстановкой в школе и нацелены на победы в творческих конкурсах. Сегодня в школах искусств республики созданы хорошие условия для приобщения детей к культуре. Важно эффективно использовать эту базу, работать над повышением уровня подготовки юных музыкантов, художников, танцоров. Они должны развиваться, добиваться успеха в выбранном деле, - отметил Мурат Кумпилов.