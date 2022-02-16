Закладчиков наркотиков задержали полицейские в Геленджике Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Закладчиков наркотиков с поличным задержали полицейские в Геленджике. Фигуранты пытались спрятать свертки с веществами на одной из улиц города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Во время задержания у двоих местных жителей 22 и 23 лет обнаружили более 50 пакетиков, в которых содержалось около 80 граммов мефедрона. В квартире подозреваемых полиция нашла свертки с N-метилэфедроном и МДМА массой около трех граммов.

- Задержанные оборачивали свертки с наркотиком в тестообразную массу и окрашивали, маскируя под камни, после чего закладывали в тайники для дальнейшего сбыта на территории города, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ региона.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Теперь им грозит до пятнадцати лет лишения свободы.