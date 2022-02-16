47 соцобъектов подключили к интернету в Курганинском районе Кубани

47 социальных объектов подключили к Интернету в Курганинском районе Кубани Фото: пресс-служба краевой администрации

47 социальных объектов подключили к интернету в Курганинском районе Кубани. Работы проводились с 2019 по 2021 год. Об этом сообщили на открытой сессии Совета в муниципалитете.

- Кроме того, в районе реализуют программу устранения цифрового неравенства, которая подразумевает создание точек доступа к сети интернет в поселениях с жителями до 500 человек, - отметил руководитель департамента информатизации и связи региона Станислав Завальный.

Так, с 2014 года в муниципалитете оборудованы пять точек доступа. А в прошлом году в поселениях построены 3 базовые станции сотовой связи.

- Благодаря качественной связи возможно обеспечить граждан доступом к современным сервисам и сделать их жизнь комфортнее. В администрации городского и сельских поселений Курганинского района на портале Госуслуг и Платформе госсервисов предоставляют 30 социально значимых услуг, - подчеркнул Станислав Завальный.