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Общество16 февраля 2022 12:21

В Сочи оценят уровень школьной программы по международному регламенту

Исследование будет проводиться на протяжении 7 недель
Ангелина НАЗАРЧУК
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Уже прошла стартовая самодиагностика

Уже прошла стартовая самодиагностика

Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Основное направление исследования цикла PISA-2022 — математическая грамотность. Также добавали предмет - креативное мышление. По окончании программы оценят уровень школьного образования в Сочи. В 2022 году будет целенаправленно проводиться оценка по математике.

- Уже прошла стартовая самодиагностика, во время которой ученики ответили на вопросы анкеты, было компьютерное тестирование, - заявила «Комсомольской правде» - Кубань» начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.

Отметим, основной этап исследования будет проходить с 4 апреля по 20 мая 2022 года.