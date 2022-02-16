В Сочи оценят уровень школьной программы по международному регламенту

Уже прошла стартовая самодиагностика Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Основное направление исследования цикла PISA-2022 — математическая грамотность. Также добавали предмет - креативное мышление. По окончании программы оценят уровень школьного образования в Сочи. В 2022 году будет целенаправленно проводиться оценка по математике.

- Уже прошла стартовая самодиагностика, во время которой ученики ответили на вопросы анкеты, было компьютерное тестирование, - заявила «Комсомольской правде» - Кубань» начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.

Отметим, основной этап исследования будет проходить с 4 апреля по 20 мая 2022 года.