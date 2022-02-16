Новое оборудование поставили в больницу Приморско-Ахтарского района

Аппарат позволит сократить время операции Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новое оборудование поставили в Приморско-Ахтарскую районную больницу. В медучреждение приобрели аппарат для операционного отделения. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, больница Приморско-Ахтарского района получила электрохирургический аппарат, предназначенный для областей общей хирургии, гинекологии, кардиохирургии, торакальной хирургии, ортопедии, урологии.

Оборудование поможет сократить время операции. Благодаря аппарату также врачи смогут удалять опухоли в труднодоступных местах.

Медоборудование приобрели по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение». Напомним, в этом году обновления ожидают 56 медучреждений в регионе. В организациях проведут капремонт, оснастят оборудованием и обновят служебные автомобили.