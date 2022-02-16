В Сочи снизится количество бездомных животных

Стерилизацию питомцев можно сделать на льготных условиях Фото: Андрей АБРАМОВ

16 февраля в мэрии Сочи завершилось собрание с участием директора департамента окружающей среды Александром Кильганкиным. Также на заседании присутствовали ветеринары и глава ветслужбы Александр Кислый. Приняли решение о стерилизации питомцев.

Как сказано в Федеральном законе «Об ответственном обращении с животными», стерилизация – это единственный способ стабилизации численности бездомных животных.

По словам директора департамента Александра Кильганкина, сочинцы могут выполнить стерилизацию питомцев на льготных условиях. Пройти процедуру можно в ветклиниках, в которых данная акция актуальна.

- Мы благодарим Управление ветеринарии города Сочи за ежегодную поддержку данной акции, - заявил Александр Кильганкин.

На собрании также обсудили проблему распространения инфекционных болезней среди диких и домашних животных на территории города.

Напомним, в 2021 году в Сочи было вакцинировано от бешенства порядка 40 300 особей, чипировано более 850 домашних питомцев.