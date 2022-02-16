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Общество16 февраля 2022 12:56

До 8 лет колонии за 600 купюр-фальшивок грозит мужчине на Кубани

Обвиняемый расплачивался купюрами номиналом 500 и 1000 рублей
Светлана ОВДЕЙ
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Мужчину задержали, когда он в очередной раз расплачивался фальшивкой Фото из архива КП

Мужчину задержали, когда он в очередной раз расплачивался фальшивкой Фото из архива КП

На Кубани фальшивомонетчика будут судить за более чем 600 купюр-подделок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 62-летний обвиняемый в течение двух лет расплачивался деньгами-фальшивками. Номинал купюр составил 500 и 1000 рублей. Приезжий на Кубань сбыл деньги в Краснодаре, Геленджике, Сочи и Туапсинском районе.

Полиция задержала мужчину на рынке в Геленджике, когда он вновь расплачивался подделкой. У задержанного тогда обнаружили 43 фальшивые купюры. Всего мужчине удалось сбыть в регионе более 600 купюр.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.