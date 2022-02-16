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Общество16 февраля 2022 13:15

Всероссийская неделя охраны труда пройдет в Сочи

Она состоится с 25 по 29 апреля в Имеретинской низменности
Ангелина НАЗАРЧУК
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Участникам продемонстрируют успешные мировые и отечественные проекты и практики

Участникам продемонстрируют успешные мировые и отечественные проекты и практики

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году Всероссийская неделя охраны труда будет проходить в Сочи, а именно в Имеретинской низменности. В течение четырех дней будут обсуждаться нормативно-правовые акты, выпущенные в 2022-м. Также будут подниматься темы улучшения системы госуправления охраной труда. На собраниях обсудят и популяризацию современных технологий в сегменте обеспечения сохранения жизни.

Одной из главных тем мероприятия станет здоровье работников.

- Участникам продемонстрируют успешные мировые и отечественные проекты и практики, - заявляет пресс-служба администрации Сочи.

Как удалось выяснить «КП»-Кубань», для участников мероприятия уже открыли регистрацию на официальном сайте.