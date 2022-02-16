На Кубани 20-летняя девушка два месяца расплачивалась найденной чужой картой

Девушка 2 месяца жила на чужие деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

20-летняя девушка предстанет перед судом в Белореченском районе Кубани. Обвиняемая нашла чужую банковскую карту и расплачивалась ею. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Установлено, что приезжая из Ставрополя нашла на улице кредитку. Два месяца девушка жила на чужие деньги, расплачиваясь картой в магазинах. Ущерб владелице карты составил 150 тысяч рублей.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.