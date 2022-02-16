Евгений Титов: Клиентоцентричность – новый драйвер роста южной экономики

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

Юго-Западный банк Сбербанка в 2021 году продолжил развитие клиентоцентричной экосистемы для физических лиц, бизнеса и GR-партнёров. Эта комплексная работа помогла банку нарастить совокупный кредитный портфель до 1,755 трлн рублей, совокупный портфель привлечённых средств превысил 1,65 трлн рублей.

Сегодня укреплять семейное благосостояние, развивать бизнес и реализовывать масштабные GR-проекты можно только в партнёрстве с надёжным, современным, социально ответственным и имеющим глубокую отраслевую экспертизу банком. Сбер как крупная цифровая экосистема страны уже сформировал десятки «бесшовных» клиентских путей, где максимально комфортно верифицировать рынки, получать услуги или приобретать товары.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«В последние пять лет мы комплексно помогли развитию новых отраслей экономики и перестроили свою работу под новые задачи цифровых рынков. К примеру, в 9 раз (с 20 до 172 млрд рублей) увеличили портфель финансирования недвижимости и помогли сформировать качественно новый, «прозрачный» и понятный рынок, работающий с эскроу-финансированием. Это, в свою очередь, помогло нам вырасти и в ипотечном портфеле в 3 раза: уже 82% квартир в домах с нашим финансированием, приобретаются с помощью ипотеки Сбера. Развитие рынка недвижимости дало мультипликативный эффект для роста малого и среднего бизнеса в новых жилых кварталах. Со временем эти клиенты растут и уже выходят на новый уровень: диверсифицируют активы в перспективных бизнес-направлениях. Среди приоритетов этого года – отрасль гостеприимства, e-commerce, интенсивное садоводство, складская недвижимость, экспорт и глубокая переработка продукции. Здесь мы также комплексно совместно с Правительствами и крупным бизнесом регионов помогаем в реализации социально и стратегически важных для каждого субъекта проектов».

Развитие «цифровой зрелости» южных регионов страны идёт в тесном партнёрстве со Сбером. В 2021 году продолжилась работа «Проектных офисов» по оценке эффективности реализации крупнейших инвестпроектов, проводились «Цифровые дни» для верификации потенциала цифрового роста каждого региона. Сегодня на основе потребности каждого региона Сбер разработал «конструктор», который помогает эффективнее решать задачи по исполнению национальных проектов, повышению инвестиционной, туристической привлекательности и качества жизни.

Бизнес юга России и Северного Кавказа всё активнее пользуется сервисами экосистемы Сбера и стремится к цифровой трансформации. В среднем, по итогам 2021 года каждый партнёр Юго-Западного банка уже используется в работе 4 решения Сбера. Суммарный объём предоставленных льготных кредитов, оформленных бизнесом в рамках госпрограмм, превысил 118 млрд рублей. Это, к примеру, больше, чем сумма годовых бюджетов нескольких регионов обслуживания Юго-Западного банка. Причем большая часть этих кредитов идёт именно на цифровизацию бизнес-процессов компаний.

Всё более востребованными становятся цифровые каналы коммуникации с банком и онлайн-оплата товаров и услуг. На территории обслуживания Юго-Западного банка сервисом «СберБанк Онлайн» пользуются уже 9,5 млн человек, то есть большинство экономически активного населения. Через удалённые каналы обслуживания клиенты банка в прошлом году перевели 494 млрд рублей, из них через «СберБанк Онлайн» прошло около 98% транзакций. Это направление остаётся одним из ключевых для экономики южных регионов и в 2022 году. Также значимым драйвером роста стали подписки СберПрайм и СберПрайм+. Только в 2021 году среди южных клиентов банка ими начали пользоваться около 266 тысяч человек. В том числе с их помощью быстро растёт и южный e-commerce сегмент: СберМаркет, Delivery Club, СитиМобил, СберЗдоровье, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, и другие.

В этом году Юго-Западный банк продолжает верификацию всех рынков и расширяет возможности безналичной инфраструктуры, а также помогает формированию культуры пользования финансовыми сервисами, доступности онлайн-оплаты и ESG-трансформации партнёров. Продолжается работа с госпрограммами и клиентскими стратегиями в сферах недвижимости, АПК, ритейла, туризма, экспорта, растут возможности малого бизнеса, а также внедряются самые современные технологии во все отрасли экономики.