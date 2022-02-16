В Сочи к маю обновят набережную Мзымты

Подрядчик на месте и уверяет, что работы идут по графику. Фото: Telegram канал Алексея Копайгородского

В Сочи выполняют реконструкцию набережной Мзымты. На сегодняшний день рабочие уже приступили к замене парапета, чистят брусчатку. Об этом заявил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

- Предстоит обновить около полукилометра променада, - уточнил глава курорта.

При поддержке инвесторов мэрия Сочи собирается установить новую парковую мебель и оборудовать места для комфортного отдыха. Также в планах администрации города заменить освещение. В сквере рядом с набережной отреставрируют стелу, посвященную адлерцам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

Рядом с набережной расположен сквер.

- Им тоже займемся, отреставрируем в нем и памятник адлерцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, - добавил Алексей Копайгородский.

Мэрия заверила, что к маю все работы завершат. Подрядчик уверяет, что обновление идет по графику.