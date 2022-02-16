На 26% вырос спрос на бьюти-услуги среди мужчин в Краснодаре Фото: Андрей АБРАМОВ

На 26% вырос спрос на бьюти-услуги среди мужчин в Краснодаре. Эксперты сервиса «Авито Услуги» проанализировали, насколько востребованы мужские уходовые процедуры.

Так, в кубанской столице все больше мужчин за последний год обращались к специалистам по маникюру, педикюру, косметологии, эпиляции и депиляции. Особенно вырос спрос на мужской маникюр и педикюр – показатель 2020 года возрос на 98%. Кстати, в среднем за ногтевой уход мужчины в Краснодаре платили 700 рублей. Такой же ценник наблюдается и в женском маникюре.

За 2021 год в Краснодаре возрос спрос на процедуру мужской депиляции – на 97% и эпиляции – на 55%. Средняя цена процедуры для мужчин зависит от метода и техники и обрабатываемой части тела - депиляция одной зоны обходится примерно в 200 рублей, в зоне подмышек, спины и груди - дороже и достигает от 300 до 700 рублей.

В Краснодаре растет спрос и на услуги барберов. В январе этого года в салоны стали обращаться на 40% чаще в сравнении с прошлогодним периодом. Стоимость мужских стрижек в краевом центре составила 400 рублей, ценник зависит от сложности работы.

- Спрос на мужские бьюти-услуги за год по России увеличился на 58%. Больше всего среди мужчин востребован маникюр и педикюр – спрос возрос почти в 2 раза (на 96%) по сравнению с 2021 годом. Также по России вырос спрос на услуги мужской депиляции – на 82% и эпиляции – на 65%. Барберы в январе 2022 года стали популярнее на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, - рассказали специалисты сервиса «Авито Услуги».