Воздушному судну пришлось вернуться на место стоянки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рейс Сочи-Москва развернули на взлете из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

В 12:23 16 февраля при подготовке к вылету экипаж самолета сообщил о плохом самочувствии одного из пассажиров. В итоге рейс Сочи - Москва (Шереметьево) авиакомпании Nordwind немного отложили. Воздушное судно вернулось на место стоянки.

- Медики аэропорта Сочи сразу вызвали скорую помощь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи. - До прибытия скорой помощи в аэропорт местные врачи оказывали первую помощь.

В итоге молодого человека госпитализировали в сочинскую больницу №4.

Отметим, самолет вылетел в Москву в 12:55.