Права обманутых дольщиков 85 домов планируют восстановить на Кубани в 2022 году Фото: пресс-служба краевой администрации

Права обманутых дольщиков 85 домов планируют восстановить на Кубани в 2022 году. Всего в крае насчитывается 15 тысяч пострадавших. Ситуацию обсудили губернатор Вениамин Кондратьев и гендиректор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

- Восстановление прав 70% обманутых дольщиков мы оставляем на субъект, 30% – на фонд. Чтобы успеть выполнить поручение президента РФ и закрыть вопрос до конца 2023 года, предлагаем пересмотреть часть объектов, привлечь к их решению механизмы фонда, - отметил Константин Тимофеев.

По словам главы региона, на Кубани работа с долгостроями проводится системно. Всего в крае их насчитывается 171. В прошлом году права восстановлены для дольщиков 88 домов или более 11 тысяч квартир.

- Соглашение с Фондом включает 73 дома. Уже определены механизмы по 58 из них – 23 будут достроены. Это ЖК «Парусная регата», «Иван да Марья», «Жемчужина», «Радуга» в Краснодаре и другие. Дольщики 35 объектов получат выплаты – это ЖК «Дом Романовых», «Аметист», «Янтарь», «Воронцовский», «Снежная королева», «Сорока» и «Шевцова», «Адмирал Нахимов», «Вдохновение» в Краснодаре, «Ямайка» в Сочи, «Море Парк» в Туапсинском районе, - отметил Вениамин Кондратьев.

Напомним, одни из самых крупных долгостроев в Краснодаре является ЖК «На Магистральной» - квартиры здесь ждут 580 дольщиков. 25-этажный дом достроен на 81%.

Кроме того, свыше 240 дольщиков ждут квартиры в ЖК «Анит-Сити». В ближайшее время наблюдательный совет фонда примет решение о достраивании домов или выплате компенсаций.