Полицейские Адыгеи накрыли наркопритон

В Адыгее задержали организатора наркопритона. Фото: пресс-служба МВД по р. Адыгея

Житель поселка Тульский Республики Адыгея организовал у себя дома наркопритон. Мужчина не только распространял наркотики, но и организовал почасовую аренду жилья для наркоманов. О нехорошей квартире узнали сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Майкопскому району. Чтобы взять с поличным и хозяина дома и его клиентов, была разработана специальная операция.

- При силовой поддержке ОМОНа, регионального управления Росгвардии оперативники прибыли по месту жительства мужчины. Их визит оказался не напрасным. В квартире сразу же были задержаны двое мужчин, один из которых сам подозреваемый. Оба в этот момент занимались употреблением наркотиков, в том числе, как предполагают оперативники, путем инъекций, - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

У 44-летнего ранее судимого мужчины оперативники нашли целый арсенал различных приспособлений для употребления наркотиков, а также шприцы, заполненные неизвестным веществом со специфическим запахом. Такой же шприц обнаружили у гостя хозяина, который рассказал, что приобрел его здесь же. Эксперты подтвердили, что изъятый порошок – это запрещенная соль.

Возбуждены два уголовных дела. Организатор наркопритона окончание следствия будет дожидаться в ИВС. Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.