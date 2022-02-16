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Общество16 февраля 2022 15:35

В Сочи ликвидируют незаконные подключения к централизованным системам водоотведения

Нарушители за свой счет демонтируют незаконные врезки, оплачивают штраф и подключают заново, но законно
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи выявили очередное незаконное подключение в системам водоотведения. Фото: пресс-служба МУП "Водоканал" Сочи

В Сочи выявили очередное незаконное подключение в системам водоотведения. Фото: пресс-служба МУП "Водоканал" Сочи

В Сочи продолжается борьба с жителями, незаконно подключившимися к центральным системам водоотведения. Сотрудники муниципального «Водоканала» проверяют все магистрали в городе и при выявлении нарушителя перекрывают незаконную врезку.

- Зачастую при возведении домов застройщики, юридические или частные лица не уделяют должного внимания оформлению проектно-технической документации по подключению к централизованным сетям. Очередной случай нарушения зафиксирован в ходе рейда специалистов службы контроля использования ресурсов по улице Апшеронской, - рассказали в пресс-службе МУП «Водоканал» Сочи.

Самовольное присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения – наиболее распространенное нарушение, с которым приходится сталкиваться контролерам организации. Грубое нарушение закона карается строго – отключением нарушителя от магистрали и возбуждением административного дела, далее штраф и новое подключение, но уже с соблюдением всех нормативных требований.