Пляжи Краснодарского края начали готовить к летнему курортному сезону

Краснодарский край готовится к летнему курортному сезону. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае началась подготовка к предстоящему летнему курортному сезону. В краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия рассказали об основных пунктах подготовки: до 15 апреля все пляжи региона должны быть благоустроены и приведены в хорошее санитарное состояние. Водолазные группы проведут обследование морского дна, а в лабораториях исследуют морскую воду.

Уже утверждена дорожная карта, в которой расписали все мероприятия, которые необходимо провести в преддверии летнего сезона. Специалисты краевого минтуризма начали выездные инспекции на курортах Кубани. Они уже посетили Туапсинский район.

В 2021 году в регионе в соответствии со всеми требованиями к летнему сезону были открыты 228 пляжей.