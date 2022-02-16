Мэрия Краснодара в судебном порядке должна доказать, что дороги в поселке Российском ремонтировались

Улицы поселка неприступны ни для легковых авто, ни для машин скорой помощи. Фото: «Ъ-Кубань"

Прикубанский районный суд рекомендовал мэрии Краснодара представить документы о том, что ремонт дорог в поселке Российском осуществлялся, сообщает «Ъ-Кубань». На плохое состояние поселковых дорог пожаловалась жительница Наталья Татарникова. Женщина подала коллективный иск от имени всех проживающих в поселке. Адвокат Татарниковой Виталий Кацко утверждает, что дороги в населенном пункте не соответствуют ГОСТу и по ним невозможно проехать как частному транспорту, так и машинам экстренных служб. В связи с этим Татарникова обратилась к суду с просьбой признать незаконным бездействие администрации.

В администрации краевого центра на запрос журналистов отчитались о выполненном в 2021 году ремонте на 12 участках улиц: отсыпано гравийное покрытие и построены тротуары. Запланированы дорожные работы на трех улицах общей площадью 5 тыс. кв. м и в 2022 году. По некоторым участкам проектно-сметная документация только в начале процесса.

- Для реконструкции дороги по ул. Лаперуза с доведением ее параметров до нормативных требуется разработка проектно-сметной и оформление земельно-правовой документации, после чего проекты направят на прохождение госэкспертизы. Средства на это в местном бюджете на 2022 год не предусмотрены, — отметили в администрации Краснодара.

Рассмотрение судебного дела отложено до 25 марта.