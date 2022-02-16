Председатель Российского союза молодежи встретился с губернатором Краснодарского края

Губернатор Кубани встретился с председателем «Российского Союза Молодежи». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев встретился с руководителем Российского союза молодежи. Павел Красноруцкий рассказал главе региона о деятельности союза и участии регионов в проектах Общероссийской общественной организации.

– На Кубани проживает активная молодежь. Мы стремимся поддерживать наших инициативных ребят и создаем условия для их реализации. Четыре года назад в регионе появился Кубанский союз молодежи. Сегодня он насчитывает уже около 4 тысяч участников, а отделения открыты в каждом муниципалитете края, - рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Возможно, что Кубань войдет в число пилотных регионов по систематизации проектов Российского союза молодежи. Самые известные мероприятия общества - фестиваль «Российская студенческая весна» и конкурс «Студент года». В этом году фестиваль будет разделен на четыре категории: для школьников, студентов ссузов, вузов и работающей молодежи.