Школьники Кубани смогут поучаствовать в создании класса мечты

Конкурс «Классное пространство» даст школьникам возможность создать класс мечты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конкурс «Классное пространство» дает возможность кубанским школьникам преобразить учебные классы, библиотеку, учительскую, актовый и спортивный залы. Для этого нужно будет отправить на сайт «Российского движения школьников» свой дизайн-проект с текстовым описанием помещения. Заявки принимаются от учеников в возрасте от 8 до 17 лет.

- Участники могут предложить свои идеи в девяти номинациях: «Пространство детских инициатив», «Столовая», «Спортивная зона», «Учебный класс», «Учительская», «Актовый зал», «Библиотека», «Общественное пространство», «Входная группа», - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России. Подать заявку можно до 13 марта.