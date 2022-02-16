В Краснодаре возведут детский сад на 110 мест и школу на 1550 мест

На месте бывшего велотрека в районе ул. Новороссийской Краснодара построят школу и детский сад. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре на территории ЖК «Рекорд» в районе улицы Новороссийской появятся два новых социальных объекта. Здесь планируют возвести детский сад, рассчитанный на 110 малышей, и школу на 1550 мест. Проект развития социальной инфраструктуры нового жилого массива оценил мэр краевого центра Андрей Алексеенко.

— В скором будущем в этом районе будут проживать около 13 тысяч горожан, а это не меньше 2,5 тысячи детей. Для них здесь появятся школы и детсад на месте бывшего велотрека. BMX-трассу перенесём на улицу Обрывную, - рассказал глава городской администрации Андрей Алексеенко.

Строительство детского сада завершится в 2023 году. В учреждении будет пять группу для детей от 1,5 до 3 лет. Площадь здания - 2 973 кв. м. Процедура формирования участка площадью около 28 тыс. кв. м для размещения школы на 1550 мест пока в процессе.