В Новороссийске врачи удалили у пациента полип размером 9 сантиметров

Хирурги Новороссийска провели крайне сложную операцию. Было удалено новообразование размером 9 сантиметров. Фото: Олег УКЛАДОВ

В городской больнице №1 Новороссийска хирурги удалили девятисантиметровое новообразование. Опухоль таких размеров в толстой кишке встречается крайне редко.

Обнаружился полип при плановой госпитализации пациента. Было решено, что удалять его будут с помощью электрохирургической петли. Данный метод позволяет резать и поджигать одновременно.

- Так как полип был очень крупный, его пришлось удалять по частям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе больницы Новороссийска. - Извлеченное новообразование отправили на гистологическое исследование.

Любое новообразование в кишечнике – условно предраковое состояние. Обнаружить полипоз сигмовидной кишки на ранних стадиях невозможно. Как объясняют медики, он почти не проявляет себя.