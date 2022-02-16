Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье16 февраля 2022 18:53

В Новороссийске врачи удалили у пациента полип размером 9 сантиметров

Хирурги городской больницы №1 провели очень редкую операцию
Мария ЧАЛАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Хирурги Новороссийска провели крайне сложную операцию. Было удалено новообразование размером 9 сантиметров.

Хирурги Новороссийска провели крайне сложную операцию. Было удалено новообразование размером 9 сантиметров.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В городской больнице №1 Новороссийска хирурги удалили девятисантиметровое новообразование. Опухоль таких размеров в толстой кишке встречается крайне редко.

Обнаружился полип при плановой госпитализации пациента. Было решено, что удалять его будут с помощью электрохирургической петли. Данный метод позволяет резать и поджигать одновременно.

- Так как полип был очень крупный, его пришлось удалять по частям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе больницы Новороссийска. - Извлеченное новообразование отправили на гистологическое исследование.

Любое новообразование в кишечнике – условно предраковое состояние. Обнаружить полипоз сигмовидной кишки на ранних стадиях невозможно. Как объясняют медики, он почти не проявляет себя.