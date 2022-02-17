Жительница Краснодара отдала мошенникам почти полмиллиона рублей, когда те сообщили, что ее сын сбил человека

Мошенники по телефону выманили у краснодарки крупную сумму денег Фото: Архив "КП"

В Краснодаре пенсионерка стала жертвой киберпреступников. Семидесятилетняя женщина едва не лишилась дара речи, когда ей позвонил неизвестный человек и сообщили, что с ее сыном стряслась беда. Мужчина попал в ДТП, в котором пострадал человек, и теперь ему грозит уголовное дело. Собеседник согласился помочь семье, но не бесплатно.

- Для того чтобы уладить конфликт, необходимы денежные средства в сумме 400 тысяч рублей. К женщине приехал курьер, которому она передала всю сумму, продолжая при этом вести беседу по телефону с вымогателем. После того, как деньги были переданы, разговор был прерван, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Опомнившись, краснодарка позвонила сыну и узнала, что мужчина не попадал в ДТП, а она стала жертвой мошенников. Пострадавшие обратились в полицию. Данные о киберпреступниках передали в бюро специальных технических мероприятий.