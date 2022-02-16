Полуторогодовалого ребенка срочно госпитализировали в больницу. Сообщается, что он отравился лекарствами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи полуторагодовалый ребенок отравился лекарством. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в медучреждении города.

Как стало известно, в городскую больницу №4 в Сочи поступило обращение от женщины. Она сообщила, что ее маленький сын отправился лекарством, малышу срочно нужна помощь.

Ребенка экстренно госпитализировали, промыли желудок.

- Проходить лечение малыш будет дома, но под наблюдением педиатра, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице. Жизни ребенка ничего не угрожает. На данный момент ведется проверка.