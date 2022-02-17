В акватории Геленджикской бухты нашли останки мужчины

В Геленджике найден скелетированный труп мужчины Фото: Тимур ХАНОВ

Жуткую находку сделала жительница Геленджика во время прогулки по морскому пляжу. Примерно в 300 метрах от берега она обнаружила скелетированный труп мужчины. Женщина сообщила в полицейский участок.

- Прибывшие на место сотрудники полиции подтвердили слова женщины. На улице Крымской в акватории Геленджикской бухты лежало тело мужчины с сильными гнилостными изменениями, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Полицейские внесли в протокол то, что тело было уже настолько сильно разложившимся, что у него отсутствовали предплечья рук.

По наблюдениям экспертов, признаков насилия нет, но точные причины смерти установят судмедэксперты. Полицейские проверяют базы пропавших без вести людей в надежде установить личность погибшего.

Разыскивается мужчина худощавого телосложения, рост около 170 см.