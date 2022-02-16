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16 февраля 2022 20:22

Тело мужчины прибило к берегу у пансионата в Новороссийске

Ведется расследование
Мария ЧАЛАЯ
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На пляже рядом с Новороссийском найдено тело мужчины.

На пляже рядом с Новороссийском найдено тело мужчины.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В хуторе Дюрсо, что находится в Новороссийске, к берегу моря прибило тело мужчины. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник из правоохранительных органов.

- Тело передано в линейный отдел полиции, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» источник из правоохранительных органов.

На место обнаружения был направлен сотрудник полиции и бригада скорой помощи, врач которой констатировал факт смерти. Личность мужчины пока не установлена. Неизвестно на данный момент и отчего он погиб. Потому назначена судебно-медицинская экспертиза.