Тело мужчины прибило к берегу у пансионата в Новороссийске

На пляже рядом с Новороссийском найдено тело мужчины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В хуторе Дюрсо, что находится в Новороссийске, к берегу моря прибило тело мужчины. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник из правоохранительных органов.

- Тело передано в линейный отдел полиции, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» источник из правоохранительных органов.

На место обнаружения был направлен сотрудник полиции и бригада скорой помощи, врач которой констатировал факт смерти. Личность мужчины пока не установлена. Неизвестно на данный момент и отчего он погиб. Потому назначена судебно-медицинская экспертиза.