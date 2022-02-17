На Кубани бездомные собаки загрызли четырех кур и кролика

Собаки разорили птичник и загрызли кур
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В станице Тбилисской хозяйка небольшого скотного двора 12 февраля была сильно расстроена. На подворье женщина обнаружила растерзанные птичьи и кроличьи тушки. Выяснилось, что на территорию домовладения проникли бесхозные собаки, которые решили утолить голод домашними животными.
- Поступило сообщение о том, что в доме по улице Абрикосовой бесхозные собаки загрызли четырех кур и кролика. О случившемся рассказала сама хозяйка животных, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.
На место выезжал участковый уполномоченный полиции. Поисками бесхозных собак может заняться муниципалитет по программе отлова и стерилизации безнадзорных животных.