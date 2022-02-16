В Анапе произошла массовая драка подростков

Драка подростков попала на видео. Фото: скриншот

В Анапе подростки устроили массовую драку на улице Промышленной. Бились один на один. Пока пара мальчиков выясняла на кулаках главенство, остальные подбадривали соперников криками и провоцировали на жестокость по отношению к спарринг-партнеру. Драку сняли местные жители, которые неоднократно жаловались, что школьники устраивают в их дворах бои и сходки. Видеозапись попала в соцсети и привлекла внимание полицейских.

- По данному факту городским Отделом МВД России проведена проверка. Все участники конфликта установлены и опрошены сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних. Никто из подростков не получил телесные повреждения, - рассказали в пресс-службе Отдела МВД России по городу Анапе.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Если выяснится, что драка была спровоцирована буллингом одного из участников конфликта и издевательства продолжались на протяжении долгого времени, либо же зачинщики драки совершили какие-либо другие правонарушения, подростки будут поставлены на учет.