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Общество16 февраля 2022 21:07

Мэрия Краснодара объявила, что проект трамвайной линии в Восточно-Кругликовский микрорайон будет доработан

На изменении проекта настаивали жители, чьи дома могли попасть под снос из-за строительства новой ветки электротранспорта
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре проект строительства новой трамвайной линии будет доработан из-за недовольства жителей. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре проект строительства новой трамвайной линии будет доработан из-за недовольства жителей. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре отправлен на доработку проект строительства новой трамвайной ветки в Восточно-Кругликовский микрорайон стоимостью 4,3 млрд рублей. На этом настаивали жители, которые опасались, что их дома попадут под снос, чтобы освободить путь строителям.

- На заседании Комиссии по землепользованию и застройке обсудили замечания и предложения жителей во время общественных обсуждений по проекту строительства новой трамвайной ветки. Документация по планировке территории была отправлена на доработку, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Восточно-Кругликовский – густонаселенный микрорайон, который нуждается в решении транспортной проблемы. По расчетам специалистов пассажиропоток на будущей трамвайной линии составит около 6 млн пассажиров в год. Строительство оценили в 4,3 млрд рублей. Будут возведены 9,5 км трамвайного полотна, 14 транспортных остановок, разворотное кольцо и диспетчерский пункт.