Узнали, где будут отключения света в Сочи 17 февраля 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В домах сочинцев проходят плановые ремонтные работы. Электрики проверяют действующее электрооборудование и меняют вышедшие из строя цифровые приборы учета.

Как сообщили в «Сочинских электросетях» в Адлерском районе веерные отключения электроэнергии 17 февраля запланированы на улицах: Мичурина и Михайловская села Родничок, также будут обесточены улицы Алычовая, Володи Ульянова, Школьная, 8, Ленинаканская, Костромская, Щербиновская, Краснопролетарская, Воронежская, Черешня, Черновицкая, Челябинская, Владимировская, Мясникяна, Тимашевская, Староминская, Светогорская, Блинова и в переулках Молдавский и Ленинаканский, расположенных в селе Красная Воля.

В Хостинском районе будут обесточены дома на улицах Володарского, Абовяна, Видовая и в переулках Южный и Буковый.

В Центральном районе придется заранее побеспокоиться о подзарядке гаджетов жителям улиц: Альпийская, Краснодонская, Политехническая, Бамбуковая, Высокогорная, Тимирязева, Роз, Воровского, 23,23а,25,25а, ул. Виноградная, 188, и Донская.

В Лазаревский район электрики планируют приехать с 8 и до 19. Ремонтные работы запланированы в поселке Лазаревском на улицах Сочинское шоссе и в поселке Нижняя Беранда на улицах Придорожная, Араратская.