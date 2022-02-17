Сотрудник полиции стал виновником ДТП в Краснодаре

В Краснодаре сотрудник полиции стал виновником в ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре 34-летний сотрудник полиции оказался виновником аварии. Об этом «КП»-Кубань» сообщает источник в правоохранительных органах.

- Находясь на службе и двигаясь на патрульном автомобиле по улице Российской, правоохранитель не смог выдержать безопасного бокового расстояния, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» источник из правоохранительных органов. - Из-за этого произошла авария – он столкнулся с Nissan, за рулем которого находилась 31-летняя девушка. Пострадавших в происшествии нет. Известно, что сотрудник МВД был трезв.

В отношении сотрудника полиции вынесено постановление «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного объезда или обгона», также водителю необходимо выплатить штраф в размере полутора тысяч рублей.