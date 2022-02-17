Краснодар и Карлсруэ отмечают 30-летие побратимских связей между городами

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Накануне в рамках 30-летия побратимских связей между Краснодаром и Карлсруэ мэр кубанской столицы Андрей Алексеенко и обер-бургомистр Карлсруэ Франк Ментруп познакомились и пообщались в формате видеоконференции.

- На видеосвязи Алексеенко обсудил возможности возобновления экономического сотрудничества, а также проговорили планы на этот год, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Карлсруэ для Краснодара является проверенным партнером, кубанская столица готова сотрудничать в различных сферах. Обер-бургомистр Карлсруэ напомнил, что в том году еще одна дата - пять лет трёхстороннему сотрудничеству между Краснодаром, Карлсруэ и Нанси.