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Общество17 февраля 2022 5:55

Краснодар и Карлсруэ отмечают 30-летие побратимских связей между городами

Власти обсудили проекты
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krdru

Фото: krdru

Накануне в рамках 30-летия побратимских связей между Краснодаром и Карлсруэ мэр кубанской столицы Андрей Алексеенко и обер-бургомистр Карлсруэ Франк Ментруп познакомились и пообщались в формате видеоконференции.

- На видеосвязи Алексеенко обсудил возможности возобновления экономического сотрудничества, а также проговорили планы на этот год, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Карлсруэ для Краснодара является проверенным партнером, кубанская столица готова сотрудничать в различных сферах. Обер-бургомистр Карлсруэ напомнил, что в том году еще одна дата - пять лет трёхстороннему сотрудничеству между Краснодаром, Карлсруэ и Нанси.