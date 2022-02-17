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Происшествия17 февраля 2022 6:16

На вокзале Краснодара мужчина украл телефон, который пассажирка поставила на зарядку

Полицейские нашли вора
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Расследование продолжается

Расследование продолжается

В дежурную часть поступило сообщение о краже сотового телефона. Женщина сообщила полицейским, что в ожидании поезда поставила свой гаджет на зарядку в зале ожидания железнодорожного вокзала Краснодар-1. Через время поняла, что его кто-то украл.

- Вором оказался 37-летний мужчина. Он рассказал, что увидел на зарядке мобильный телефон и забрал его, когда пассажирка отвернулась, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Ущерб составил 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.