На вокзале Краснодара мужчина украл телефон, который пассажирка поставила на зарядку

Расследование продолжается

В дежурную часть поступило сообщение о краже сотового телефона. Женщина сообщила полицейским, что в ожидании поезда поставила свой гаджет на зарядку в зале ожидания железнодорожного вокзала Краснодар-1. Через время поняла, что его кто-то украл.

- Вором оказался 37-летний мужчина. Он рассказал, что увидел на зарядке мобильный телефон и забрал его, когда пассажирка отвернулась, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Ущерб составил 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.