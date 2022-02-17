Кадастровая палата Краснодарского края открыла офис оказания консультационных услуг

Фото: пресс-служба Кадастровой палаты региона

Кадастровая палата по Краснодарскому краю сообщила об открытии офиса по оказанию консультационных услуг по улице Сормовской, 3 (1 эт., оф.102).

В новом офисе любое заинтересованное лицо может получить консультации по вопросам, связанным с операциями с недвижимостью и не только, с гарантией государственного учреждения. Услуга платная.

Консультирование проводится по составлению проекта договора в простой письменной форме. Можно проконсультироваться по составу документов, необходимых для оформления такого договора, а сам договор составить самостоятельно. Возможны консультации по вопросам, связанным с оборотом недвижимости и требующим предварительной проработки, в том числе с подготовкой письменной резолюции по результатам проведенной консультации. Любому заинтересованному лицу здесь будет оказана квалифицированная помощь.

- Консультации проводят сотрудники нашего учреждения, которые обладают большим опытом работы в учетно-регистрационной сфере и знанием нормативно-правовой базы. Профессиональная консультационная помощь способствует снижению количества отрицательных решений в государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав на объекты недвижимости, а также предупреждает незаконные действия мошенников, - отмечает заместитель директора Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Виктория Божко.

Стоит отметить, что цены на услуги, оказываемые учреждением значительно ниже, чем в иных организациях, занимающихся юридической практикой, а качество гарантировано, так как консультации могут оказываться несколькими сотрудниками, владеющими специальными знаниями в данной области.

Государственное учреждение гарантирует быстрое и качественное выполнение всех видов услуг. Кроме этого, в офис граждане могут обратиться за получением иных платных услуг, оказываемых Кадастровой палатой.

Для получения более подробной информации можно направить письменное обращение на электронную почту: uslugi-pay@23.kadastr.ru, а также позвонить по номеру телефона 8-861-992-13-02 (добавочный 2060 или 2061).