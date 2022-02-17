Мэр Сочи встретился с основателем Зимнего международного фестиваля искусств Юрием Башметом

Гала-концерт открытия состоится на обновленной сцене Зимнего театра Фото: пресс-служба администрации Сочи

Перед началом сезона фестиваля искусств мэр города Алексей Копайгородский встретился с основателем концерта Юрием Башметом. На встрече они оценили обновление главной концертной площадки – Зимнего театра.

Отметим, Сочи уже в 15 раз принимает Зимний международный фестиваль искусств.

– Для нас очень почетно и значимо принимать столь масштабное мировое событие, - заявил Алексей Копайгородский. - Пятнадцатый по счету фестиваль искусств пройдет уже в обновленном зале Зимнего театра.

По словам Алексея Копайгородского, в зале Зимнего театра обновили кресла и повесили новый занавес.

- При этом постарались сохранить исторический облик, - отметил мэр города.

На XV международном фестивале искусств выступят десятки звезд мировой величины, такие как Макс Эммануэль Ценчич – контратенор из Австрии, джазмен Игорь Бутман, режиссер и музыкант Эмир Кустурица и его группа No Smoking Orchestra, Серхио Берналь – солист Национального балета Испании, а также актеры Константин Хабенский, Сергей Гармаш и Андрей Мерзликин.

- Мы подготовили много мировых премьер, а также покажем лучшие выступления за прошедшие 15 лет, – отметил Юрий Башмет.

Гала-концерт открытия состоится вечером 17 февраля на обновленной сцене Зимнего театра.

Напомним, как сообщалось ранее, большинство билетов можно приобрести по «Пушкинской карте».