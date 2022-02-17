Кубань вошла в список самых загрязненных регионов

Краснодарский край вошел в число самых загрязненных регионов. Такие выводы сделали после исследования в Росприроднадзоре.

- При составлении рейтинга оценивались вред окружающей среде, который наносят выбросы, а также состояние водных объектов. По комплексному показателю самым загрязненным регионом стал Ханты-Мансийский автономный округ, - сообщила глава ведомства.

Кубань стала вторым в списке. Затем идут Приморский края, Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край.

А самая большая концентрация вредных веществ в атмосфере - в Красноярском крае. Это обусловлено работой промышленных предприятий в Норильске.