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Происшествия17 февраля 2022 7:11

Кубань вошла в список самых загрязненных регионов

Рейтинг составил Росприроднадзор
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Краснодарский край вошел в число самых загрязненных регионов. Такие выводы сделали после исследования в Росприроднадзоре.

- При составлении рейтинга оценивались вред окружающей среде, который наносят выбросы, а также состояние водных объектов. По комплексному показателю самым загрязненным регионом стал Ханты-Мансийский автономный округ, - сообщила глава ведомства.

Кубань стала вторым в списке. Затем идут Приморский края, Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край.

А самая большая концентрация вредных веществ в атмосфере - в Красноярском крае. Это обусловлено работой промышленных предприятий в Норильске.