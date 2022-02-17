Сроки проведения банковского форума сдвинулись в связи с переездом из Сочи в Геленджик

Мероприятие пройдет с 21 по по 24 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За все 18 лет проведения банковского форума в Сочи его организуют в Геленджике. Причину организаторы объясняют повышением цен на проживание в гостиницах на 30-50%.

- Это вызовет определенные сложности у наших банков, которые будут оплачивать проживание, - заявил президент ассоциации банков России Георгий Лунтовский.

По словам Георгия Лунтовского, Центральный банк одобрил переезд форума из Сочи в Геленджик.

Отметим, ранее планировалось проведение уже 19-го мероприятия с 7 по 10 сентября. На сегодняшний день даты перенесли на 21-24 сентября.