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Общество17 февраля 2022 7:19

Администрация Сочи требует с застройщика ЖК «Босфор» 860 млн рублей убытков

Деньги мэрия планирует взыскать через суд
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: bosfor-sochi.com

Фото: bosfor-sochi.com

Администрация Сочи рассчитывает взыскать в суде 860 млн рублей убытков со строительной компании НПО «Интек. Застройщик ЖК «Босфор» якобы не выполнил условия договора инвестирования.

- Администрация выделила землю под строительство жилого комплекса и оказывала содействие в возведении домов, а застройщик обязался передать в муниципальную собственность часть квартир. Но в итоге мэрии ничего не досталось, - пишет «Коммерсантъ-Крым-Кубань».

В НПО «Интек» объяснили позицию тем, что администрация также не выполнила взятые на себя обязательства. Пока суд отказал мэрии в возврате убытков, сославшись на то, что истец не представил доказательства, обосновывающие требования.