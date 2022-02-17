В Краснодаре с 19 февраля изменится автобусный маршрут №7

Фото: krd.ru

С 19 февраля конечной точкой автобусного маршрута №7 станет улица Селезнёва. Общественный транспорт доедет до «Бауцентра» вместо посёлка имени Демьяна Бедного.

- Маршрут автобуса изменится только на конечной остановке. Начинаться движение будет по-прежнему от «Аэропорта», - отметили в мэрии.

Фото: krd.ru

Автобусы не будут поворачивать в сторону Ялтинской и Северной. Они поедут по улицам 2-й Пятилетки, Ставропольской, Шевченко, Селезнёва и далее по ранее установленному маршруту. Общественный транспорт будет курсировать каждые 30 минут.