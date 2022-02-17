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Общество17 февраля 2022 8:18

Умер бывший глава Центрального района Сочи Анатолий Казанков

Причина смерти не уточняется
Ангелина НАЗАРЧУК
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Анатолию Казанкову было 77 года. Фото: Telegram Канал Алексея Копайгородского

Анатолию Казанкову было 77 года. Фото: Telegram Канал Алексея Копайгородского

Анатолию Ивановичу Казанкову было 77 лет. На данный момент причина смерти неизвестна.

Анатолий Иванович был руководителем предприятия «Сочигоргаз». Он также принимал участие в открытии сочинского Госуниверситета туризма и курортного дела и клуба «Ветеран». Также Анатолий Казанков был награжден многочисленными правительственными наградами.

- Это был человек огромного чувства долга, ответственности, готовности в любую минуту прийти на помощь, - подчеркивает в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

На сегодняшний день дочь Анатолия Казанкова Инна Анатольевна - глава Центрального района Сочи.