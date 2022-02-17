На Кубани на сутки выявили 4326 новых случаев заболевания COVID-19

Количество заболевших COVID-19 за сутки на Кубани вновь превысило 4 тысячи Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки 4326 новых случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших насчитывается 290 детей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре заболели 1230 жителей, в Новороссийске - 394, в Сочи - 236, в Тихорецком районе – 222, в Брюховецком районе - 177, в Северском - 135, в Динском - 134, в Тимашевском - 125, в Анапе - 124. В Усть-Лабинском районе инфекцию обнаружили у 108 человек, в Белореченском - у 105, в Кореновском - у 99, в Туапсинском - у 98. В Гулькевичском районе получен 81 положительный результат, в Геленджике - 78, в Курганинском районе - 76. 68 заболевших - в Славянском районе, в Ейском и Кавказском - по 65. По 60 новых случаев – в Армавире, 57 - в Каневском муниципалитете, 54 - в Абинском, 53 - в Крымском, 50 - в Горячем Ключе, 44 - в Темрюкском районе.

- В Отрадненском районе 43 новых заболевших, в Успенском - 39, в Крыловском – 34, в Апшеронском, Калининском и Красноармейском – по 31. 30 случаев COVID-19 подтвердились в Лабинском муниципалитете, 27 – в Ленинградском, 25 – в Выселковском, 21 – в Мостовском. В Новокубанском районе -19 новых пациентов, в Кущевском – 16, в Тбилисском – 12, в Павловском – 9. В Приморско-Ахтарском - 7, в Белоглинском – 6, в Новопокровском – 3, в Староминском и Щербиновском – по 2, - сообщили в региональном оперштабе.

В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ остаются 112 пациентов, 5 – на ЭКМО.