Сочинка Кристина Карекян завоевала золото на Кубке Европы по самбо

Кубок Европы по самбо завершился в Минске Фото: пресс-служба администрации Сочи

Кристина Карекян – мастер спорта России по самбо и дзюдо. Также сочинка - неоднократный победитель Кубка России по самбо. Спортсменка выигрывала и занимала призовые места на международных конкурсах в своем направлении. Кроме того, в ее копилке бронза первенства мира. А теперь Кристине Карекян вручили золотую медаль на Кубке Европы по самбо. Награду сочинка взяла в весовой категории до 50 килограммов.

- Победа Кристине далась нелегко, - отметил директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников. - В финальном поединке она боролась с действующей чемпионкой мира из Белоруссии – Анфисой Капаевой,

Отметим, сборная Россия отлично показала себя на соревнованиях. За два дня Россия забрала 21 комплект медалей среди мужчин и женщин по спортивному самбо и среди мужчин по боевому самбо.

— Соревнования прошли в серьезной конкурентной борьбе, – подчеркнул Анатолий Мирошников.

По результатам победы на Кубке Европы по самбо Кристине Карекян присвоили звание мастера спорта международного класса.