Устранить поломку планируют в течение 4-5 часов Фото из архива КП

Более 10 улиц остаются без света в Карасунском округе Краснодара. Отключение произошло из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщает городская ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Крупской, Фадеева, Криничной, Бершанской, Почтовой, Старокорсунской, Суворова, Ярославского. Электроэнергии нет и по улицам Космонавтов, 1 Мая, 8 Марта, Сычева, Симферопольской, Сормовской, Уральской, Горького, Тюляева, Трудовой Славы, Гидростроителей.

На месте поломки уже работает бригада специалистов. Восстановить подачу планируют в течение 4-5 часов.