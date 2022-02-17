Лауреатов конкурса «Воспитатель года Кубани» определили в регионе Фото: пресс-служба краевой администрации

Лауреатов конкурса «Воспитатель года Кубани» определили в регионе. Успешно прошли испытания очного тура 15 педагогов. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

В числе прошедших в следующий этап – сотрудники дошкольных учреждений Краснодара, Новороссийска, Анапы, Горячего Ключа, Сочи, станиц Северской, Новодонецкой, Ейска. Лауреатами также стали педагоги из Геленджика, Туапсе, Выселковского, Красноармейского, Ленинградского, Мостовского районов, Приморско-Ахтарского, Староминского районов.

В очном туре участники представляли «Педагогическую находку» - методику обучения и воспитания дошкольников. Кроме того, педагоги показали и оценили «Педагогическое мероприятие с детьми».

- Лауреатам предстоит провести мастер-класс и продемонстрировать коллегам приемы, методы и технологии, эффективно применяемые в профессиональной деятельности. Пять лучших станут призерами. Их ждет еще одно конкурсное испытание – ток-шоу «Профессиональный разговор», - рассказали в краевом министерстве образования, науки и молодежной политики.

Победитель станет известен 18 февраля. Педагог представит регион на всероссийском этапе.