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Происшествия17 февраля 2022 9:20

Водитель и двое детей пострадали в ДТП с КамАЗом на Кубани

Обстоятельства аварии устанавливаются
Светлана ОВДЕЙ
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Пострадавшие госпитализированы Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Пострадавшие госпитализированы Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Водитель и двое детей пострадали в ДТП с КамАЗом на Кубани. Авария произошла накануне в Павловском районе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Предварительно, водитель Kia Rio, не выбрав безопасную дистанцию, столкнулась с грузовиком с прицепом. В это время КамАЗ передвигался впереди легковушки.

В результате ДТП пострадали 33-летняя женщина - водитель иномарки - и двое ее несовершеннолетних сыновей, 8 и 11 лет.

- Пострадавшие доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.