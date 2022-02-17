Пострадавшие госпитализированы Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Водитель и двое детей пострадали в ДТП с КамАЗом на Кубани. Авария произошла накануне в Павловском районе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Предварительно, водитель Kia Rio, не выбрав безопасную дистанцию, столкнулась с грузовиком с прицепом. В это время КамАЗ передвигался впереди легковушки.

В результате ДТП пострадали 33-летняя женщина - водитель иномарки - и двое ее несовершеннолетних сыновей, 8 и 11 лет.

- Пострадавшие доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.