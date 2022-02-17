Найденные в Новороссийске фрагменты самолета времен войны передали в музей Адыгеи

Обломки обнаружили в Новороссийске Фото: СУ СК РФ по республике Адыгея

Фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны передали в музей Адыгеи. Мероприятие прошло накануне в школе аула Афипсип Тахтамукайского района, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ республики.

Обломки самолета обнаружили осенью 2021 года в окрестностях Новороссийска. Как выяснилось позже, они принадлежат авиасудну Як-1, пилотом которого был Совмен Рамазан Исмаилович, родившийся в ауле Афипсип. 11 сентября 1943 года самолет сбила зенитная артиллерия немецко-фашистских захватчиков в небе над Новороссийском.

Самолет, уводимый пилотом от жилых построек, разбился в глухом лесу. Совмен Рамазан в результате крушения погиб.

В преддверии 18 февраля – дня освобождения Тахтамукайского района и окончательного освобождения Адыгеи - обломки найденного самолета в школьный музей аула передали сотрудники СУ СК РФ по Республике Адыгея и представители регионального отделения «Поисковое движение России». На церемонии в том числе присутствовали родственники пилота, проживающие в ауле.