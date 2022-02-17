В Сочи ввели отдельную оплату за капремонт

Вырос минимальный размер взноса за капитальный ремонт Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 1 января 2022 года из единой квитанции оплаты услуг ЖКХ строку капремонта убрали. После этого сочинцы начали получать отдельный счет-извещение за данную услугу.

В Краснодарском крае с 1 января 2022 году вырос минимальный размер взноса за капитальный ремонт. В связи с этим в феврале расчет произвели уже по новому тарифу.

- Теперь жители города должны платить 6 рублей 95 копеек за квадратный метр площади помещения в собственности, - сообщает мэрия Сочи.

Напомним, оплачивать квитанции услуг ЖКХ обязательно до 10 числа каждого месяца.