Сотрудники ДПС экстренно доставили в роддом роженицу в Геленджике

Маму с новорожденной дочкой уже выписали Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Сотрудники ДПС пришли на помощь семье в Геленджике. Госавтоинспекторы экстренно доставили в роддом роженицу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

К капитану полиции Василию Нещеретову и лейтенанту полиции Максиму Поповичу обратился местный житель. Мужчина объяснил, что у жены его сына начались схватки, и он боится не успеть довезти женщину до роддома.

Тогда сотрудники, включив проблесковые маячки, сопроводили семью до медучреждения. Через несколько минут женщина родила в машине девочку.

После прибытия в роддом полицейские вернулись на службу. А день выписки вновь посетили медучреждение, поздравив родителей с пополнением.

- Своевременное прибытие в больницу позволило избежать негативных последствий для роженицы и ребенка. Обращавшийся за помощью дедушка поблагодарил полицейских сотрудников, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.