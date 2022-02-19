2,1 млрд рублей выделили на поддержку животноводства в Краснодарском крае

В Краснодарском крае насчитывают 558,9 тысяч голов крупного рогатого скота Фото: Михаил ФРОЛОВ

2,1 млрд рублей выдели на поддержку животноводства в Краснодарском крае. Об этом сайту «КП»-Кубань» сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

- В том году предприятия получат госпомощь на выращивание племенного и мясного животноводства, покупку молодняка, производство молока, - рассказал сайту «КП»-Кубань» вице-губернатор Кубани Андрей Коробка. - Под развитие животноводства в крае разработана региональная законодательная база – краевой «Закон о животноводстве» – этого нет ни в одном другом регионе страны. Усовершенствованы меры государственной поддержки – мы не просто увеличиваем субсидии и открываем новые направления, а привязываем их к получению конкретного результата.

Всего в Краснодарском крае насчитывают 558,9 тысячи голов крупного рогатого скота. С 2015 года производство молока увеличилось на 15%, а продуктивность – на треть. В среднем корова в год дает 8,7 тонны молока.