Игорь Бабаев назначен на должность 14 февраля Фото: пресс-служба краевой администрации

Губернатор Кубани встретился с новым начальником Управления министерства юстиции РФ по краю. Игорь Бабаев назначен на должность 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

- Вы хорошо знаете особенности нашего региона. Уверен, что на новом посту сделаете все возможное для укрепления законности и правопорядка, - отметил Вениамин Кондратьев. - С краевым управлением Минюста у нас выстроено взаимодействие по разным направлениям. Вместе мы формируем единое правовое поле. Рассчитываем также на взаимодействие в работе с некоммерческими организациями - в регионе их свыше 6,5 тысячи.

- Коллектив министерства юстиции в крае полностью укомплектован. Поэтому задачи, которые стоят перед нами, будем исполнять. Уверен, что в прямом взаимодействии с вами сможем разрешить все ключевые вопросы, - в свою очередь отметил Игорь Бабаев.

Игорь Бабаев - госсоветник юстиции 3-го класса, заслуженный работник прокуратуры РФ. С 1992 года работал в органах прокуратуры Кубани на руководящих постах в муниципалитетах и ведомстве края, в том числе в Генеральной прокуратуре РФ. 14 февраля 2022 года он назначен начальником Управления Минюста России по Краснодарскому краю.